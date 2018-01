Gil vai usar Dallara em Pikes Peak Gil de Ferran escolheu o chassi Dallara para correr domingo em Pikes Peak, na sexta etapa da Indy Racing League, depois de duas corridas seguidas como Panoz G-Force. No ano passado, Gil venceu pela primeira vez na IRL neste circuito e os testes com o Dallara, este ano, indicaram que é a melhor opção para o traçado. ?Pikes Peak é uma versão do circuito de Michigan encolhido. No ano passado tudo foi perfeito lá. Larguei na pole e ganhei a corrida. E ainda fizemos dobradinha, com o Hélio Castro Neves em segundo." Nas 500 Milhas de Indianápolis, Gil de Ferran venceu a corrida correndo com um Panoz G-Force enquanto Helinho acabou em segundo com o Dallara. Depois da corrida, Roger Penske disse que a equipe teria que optar por um único chassi. Gil acredita que a escolha, finalmente, caiu sobre o Dallara. A princípio, o Panoz G-Force não será mais utilizado este ano. ?Mas podemos mudar de idéia." Para Gil, os dois chassis são eficientes. ?Eu só fiz minha escolha pelo G-Force em Indianápolis porque me senti mais cômodo." Este ano, Gil já fez testes com o Dallara em diversas pistas como Pikes Peak e Richmond e foi bem. ?Como temos boas informações da pista do ano passado, acho que poderemos andar bem." Gil considera que a Penske ainda não encontrou o equilíbrio este ano. ?É uma temporada desigual. Em Homestead e Indianápolis fiz duas corridas excelentes, talvez as melhores da minha carreira. Mas tive acidentes e não fui bem no Texas." O piloto considera que o equilíbrio entre a Toyota, que impulsiona os carros da Penske, e a Honda permanecerá até o fim do ano. ?Os Honda estão rendendo bem. Veja o Tony Kanaan. Ele está sempre andando na frente e já ganhou em Phoenix", comentou Gil, quinto colocado do campeonato com 132 pontos. O líder é Tony Kanaan com 177. Desde a vitória nas 500 Milhas, dia 25 de maio, Gil tem cumprido uma agenda intensa de entrevistas nos EUA e Europa. E ficou muito orgulhoso quando recebeu um convite oficial do ministro dos Esportes, Agnelo Queiros, para uma audiência com o presidente Lula no Palácio do Planalto. ?Estamos com um período intenso de corridas e testes e ainda não consegui ir ao Brasil. Mas estou empolgado com a idéia de ir a Brasília." Gil lembra que, embora pouco reconhecidos, os pilotos brasileiros nos Estados Unidos têm ajudado a divulgar muito o Brasil no exterior. ?Além de mulher bonita, praia e futebol, os americanos sabem que os pilotos brasileiros são ousados e eficientes nas pistas. E estão se tornando imbatíveis por aqui."