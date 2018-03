Gil vence as 500 Milhas de Indianápolis Hélio Castro Neves esteve muito perto de entrar para a história como o primeiro piloto a ganhar três vezes seguidas as 500 Milhas de Indianápolis. Mas ele ficou em segundo lugar, sendo superado pelo seu companheiro na equipe Penske, o também brasileiro Gil de Ferran, que venceu a prova mais tradicional do automobilismo. Para completar o pódio da corrida deste domingo, outro piloto do Brasil, Tony Kanaan, chegou em terceiro. Gil gritou até ficar rouco, ainda dentro de seu carro, depois de cruzar a linha de chegada. Quando recebeu a coroa de louros, sem força nos braços para levantar-se do cockpit, o piloto brasileiro nem disfarçou o choro. Segundos depois, tomando a tradicional garrafa de leite dada aos campeões da prova, já estava mais calmo. Riu para as câmeras e comentou: "I love milk" (Eu amo leite). Esta foi a terceira vitória consecutiva de pilotos brasileiros em Indianápolis. E Gil tornou-se o terceiro brasileiro a conquistar o anel quadriculado, depois de Emerson Fittipaldi (1989 e 1993) e Hélio Castro Neves (2001 e 2002). A Penske também conquistou sua terceira vitória consecutiva e a 13º na história da competição. "Nunca tinha visto o Gil desse jeito", disse Helinho. Depois de descer do carro, Gil convidou o companheiro de equipe para subir na grade, repetindo o gesto que já se tornou marca registrada do bicampeão das 500 Milhas, conhecido nos Estados Unidos como Homem-Aranha. Helinho aceitou mas recomendou: "Tudo bem. Mas vamos com cuidado. O arame é afiado e estamos sem as luvas. E temos muitas corridas pela frente". Os dois escalaram a grade e ouviram os gritos dos fanáticos torcedores de Indianápolis. A Penske esteve bem durante toda a corrida. Mas Helinho, que liderou mais tempo, admitiu que ficou desapontado. "Foi por muito pouco", afirmou. Depois, sempre brincando e fazendo piadas, continuou: "Ele (Gil) mereceu. É claro que não tanto como eu. Mas mereceu vencer". Quando entrou na sala de entrevistas, em Indianápolis, Gil estava muito suado e com os olhos vermelhos. "Esta é uma sensação indescritível. Posso ficar falando aqui até amanhã e não vou conseguir resumir tudo o que eu estou sentindo. Quando cruzei a linha de chegada veio tudo na minha cabeça. Minha infância, minha família, meus amigos e o acidente que sofri em Phoenix (que ameaçou, inclusive, sua presença na prova deste domingo)", revelou. A corrida teve duas chaves principais. Na 126º volta, depois que o brasileiro Airton Daré bateu no muro provocando a sexta (de um total de nove) bandeira amarela, os carros foram para o box. Helinho ganhou então o primeiro lugar, ultrapassando Tomas Scheckter, que vinha bem e poderia chegar à vitória. A segunda chave que determinou o vencedor aconteceu na volta 169, quando os dois carros da Penske voltavam de um pit stop. Helinho vacilou para ultrapassar um retardatário, o piloto A. J. Foyt Jr., e Gil, que vinha logo atrás, deu o bote. "Eu não tinha o que fazer. Na volta anterior, eu quase bati no Foyt e não queria correr esse risco outra vez. Depois, nas seis voltas finais, fui para cima dele. Juro que fiz o que pude. Mas ele me disse que estava com o pé embaixo", contou Helinho. Helinho disse que Gil mostrou que ainda é muito rápido. "Ele é um cara sensacional. Só não aparece tanto porque ele prefere curtir a família. No dia em que eu tiver uma família, acho que vou ser como ele", elogiou. Bicampeão da Cart em 2001 e 2002, Gil nunca comemorou uma vitória como a deste domingo. "Isso vale muito mais do que o prêmio", explicou o brasileiro, que receberá nesta segunda-feira um cheque de cerca de US$ 1,2 milhão. Sucesso brasileiro - Terceiro colocado, Tony Kanaan teve outros motivos para comemorar. Assumiu a liderança do campeonato da Indy Racing League e foi elogiado publicamente por Michael Andretti, seu chefe na Andretti Green. Ao abandonar a prova deste domingo, com um problema no carro, o norte-americano Michael Andretti encerrou sua vitoriosa carreira, sem, no entanto, conseguir realizar seu maior sonho: vencer as 500 Milhas de Indianápolis. Tony Kanaan admitiu que ainda sentiu algumas dores no braço fraturado no acidente do Japão, mas estava animado: "Voltei a liderar o campeonato. Isso é já é ótimo". Antes de sair da pista, Helinho resumiu para os norte-americanos qual a razão do sucesso dos brasileiros nas pistas: "Nós começamos a correr de kart muito cedo. Aprendemos a enfrentar todo o tipo de situação nas pistas. E trabalhamos sem parar, o tempo todo. Amanhã, sei que o Roger Penske (dono de sua equipe) já vai querer alguma coisa". Confira a classificação da prova: 1º Gil de Ferran (Brasil) - 3h11m56s9881 2º Hélio Castro Neves (Brasil) - a 0s2990 3º Tony Kanaan (Brasil) - a 1s2475 4º Tomas Scheckter (África do Sul) - a 1s6845 5º Tora Takagi (Japão) - a 1s9606 6º Alex Barron (Estados Unidos) - a 6s0037 7º Tony Renna (Estados Unidos) - a 7s4882 8º Greg Ray (Estados Unidos) - a 11s5666 9º Al Unser Jr. (Estados Unidos) - a 17s4161 10º Roger Yasukawa (Estados Unidos) - a 1 volta 11º Buddy Rice (Estados Unidos) - a 1 volta 12º Vítor Meira (Brasil) - a 1 volta 13º Jimmy Kite (Estados Unidos) - a 3 voltas 14º Shinji Nakano (Japão) - a 4 voltas 15º Sam Hornish Jr. (Estados Unidos) - a 5 voltas 16º Kenny Brack (Suécia) - a 5 voltas