Gil volta às pistas nas 500 milhas Fazia tempo já: desde a vitória no GP do Texas da IRL, em 2003, sua última corrida antes de abandonar a carreira de piloto. Gil de Ferran voltou a acelerar nesta quinta-feira, no kartódromo da Granja Viana. "Na realidade, a última competição de kart que participei foi há 20 anos", disse ele. Exatamente no dia que completou 37 anos, ontem, juntou-se aos companheiros Helio Castro Neves, Rubens Carrapatoso e Osvaldo Negri Júnior na luta pela vitória na oitava edição das 500 Milhas. "Estou adorando estar aqui", disse o bicampeão da Champ Car e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, enquanto a chuva não parava de cair em Cotia, região do kartódromo. "A última vez que corri de kart foi em 1984, em Campinas (SP), no circuito do Taquaral. Me lembro de ter perdido os freios, seguir reto e ir parar num campinho de futebol ao lado da pista", contou Gil. "Meus companheiros é que terão a responsabilidade de lutar pelo primeiro lugar, vim aqui para me divertir", adiantou. Como está oito quilos acima do peso mínimo exigido pelo regulamento, 190 quilos entre piloto e kart, Gil disse que já tem uma desculpa pronta caso seja muito lento. Como a maioria dos demais pilotos das 74 equipes inscritas nas 500 Milhas, Gil andou pouco, nesta quinta-feira, em razão das fortes chuvas que caíram a partir das 11 horas. Juan Pablo Montoya finalmente apareceu no circuito, junto do irmão Federico. Eles correrão com Cacá Bueno, da Stock Car, e Gilson Scudeler, motociclista. Nesta sexta-feira será disputada a sessão de classificação para o grid, em duas baterias de 37 karts na pista cada. Os dez mais velozes concorrerão à pole position, em uma volta lançada cada. A largada, sábado, será à meia noite.