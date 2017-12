Giorgi vence 5ª etapa da Stock Car O piloto Beto Giorgi venceu a quinta etapa do campeonato da Stock Car Brasil 2002, disputada neste domingo no Autódromo Internacional de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul. Em uma corrida cheia de emoções, rodadas, quebras e desistências, entre elas dos ?dinossauros? Chico Serra, Ingo Hoffmann, Xandy Negrão e Paulo Gomes, Beto foi o mais regular e completou as 25 voltas no circuito Orlando Moura em primeiros, com o tempo de 40min11s889, média horária de 128,10 km/h, somando 25 pontos na classificação geral. Com sua segunda vitória na categoria, Giorgi encostou nos líderes Serra e Ingo.