Giorgi vence e embola Stock Car O piloto Beto Giorgi venceu a 9ª etapa da Stock Car V8, disputada neste domingo no autódromo Nelson Piquet, em Brasília. Cacá Bueno chegou em segundo e Chico Serra em terceiro. Com a vitória, Giorgi assumiu a vice-liderança do campeonato com 116 pontos. Chico Serra lidera a competição com 137. A prova foi decidida pela persistência e um pouco de sorte. Beto Giorgi pressionou Xandy Negrão praticamente a prova toda e acabou sendo premiado quando o líder rodou a três voltas do final. Giorgi completou as 36 voltas no traçado externo, em 38m24s313, média horária de 164.171 km/h. Cacá Bueno, vencedor das duas últimas etapas, ficou em segundo lugar, melhorando também sua posição na classificação geral. A briga pelo título na Stock Car está equilibrada. Cinco pilotos ainda têm chances. Além dos três primeiros na prova de hoje, Ingo Hoffmann e Nonô Figueiredo também estão no páreo. A próxima etapa, décima de um total de 12, acontece no dia 13 de outubro, em Curitiba. Veja o resultado da prova e a classificação geral da Stock Car Nona etapa: 1. Beto Giorgi (SP), 38m24s313 média de 164.171 km/h 2. Cacá Bueno (SP), a 9s395 3. Chico Serra (SP), a 10s680 4. Nonô Figueiredo (SP), a 11s049 5. Guto Negrão (SP), a 11s481 6. Alceu Feldmann (PR), a 12s464 7. David Muffato (PR), a 24s464 8. Ricardo Etchenique (SP), a 29s023 9. Ingo Hoffmann (SP), a 31s337 10. Sandro Tannuri (RJ), a 31s846 11. Neto De Nigris (SP), a 43s667 12. Adalberto Jardim (SP), a 51s503 13. Duda Pamplona (RJ), a 54s626 14. Pedro Gomes (SP), a 1 volta 15. Fernando Correa (SP), a 1 volta 16. Paulo Gomes (SP), a 1 volta 17. Xandy Negrão (SP), a 3 voltas 18. Carlos Alves (SP), a 5 voltas 19. Bel Camilo (SP), a 6 voltas 20. Antonio Jorge Neto (SP), a 16 voltas 21. Cláudio Capparelli (RJ), a 19 voltas 22. Luis Paternostro (SP), a 25 voltas 23. Rodrigo Hanashiro (SP), a 29 voltas 24. Gualter Salles (SP), a 33 voltas Classificação geral após 9 etapas 1. Chico Serra (SP), 137 pontos 2. Beto Giorgi (SP), 116 3. Ingo Hoffmann (SP), 109 4. Cacá Bueno (SP), 108 5. Nonô Figueiredo (SP), 101 6. Alceu Feldmann (PR), 73 7. Xandy Negrão (SP), 70 8. David Muffato (PR), 62 9. Guto Negrão (SP), 61 10. Paulo Gomes (SP), 50 11. Carlos Alves (SP), 41 12. Antonio Jorge Neto (SP), 40 13. Ricardo Etchenique (SP), 39 14. Adalberto Jardim (SP), 38 15. Pedro Gomes (SP), 37 16. Duda Pamplona (RJ), 37 17. Sandro Tannuri (RJ), 27 18. Gualter Salles (RJ), 26 19. Rodrigo Hanashiro (SP), 21 20. Neto De Nigris (SP), 20 21. Thiago Marques (PR), 18 22. Luiz Paternostro (SP), 10