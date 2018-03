Giuliano Losacco faz a pole na Stock Car Giuliano Losacco, que disputa a primeira temporada do Brasileiro de Stock Car V8, fez sua segunda pole position. Na tarde de hoje, em Interlagos, o piloto fez o melhor tempo do treino classificatório (1min39s589, média de 155,764 km/h) e amanhã dividirá a primeira fila com Carlos Alves, que cravou 1min39s614). A largada da sexta etapa será às 13h, com transmissão ao vivo da SporTV. "Fiquei muito feliz por largar na frente em casa", disse o paulistano Losacco. "Tem um gosto especial. É uma vantagem em qualquer pista, mas considero Interlagos difícil, porque tem poucos pontos de ultrapassagem e a Stock é uma categoria muito equilibrada." Chico Serra, que teve o melhor tempo durante a maior parte do tempo mas terminou em terceiro, disse: "Obviamente eu queria a pole, mas comparando o desempenho do meu carro neste fim de semana com o da primeira prova disputada aqui em Interlagos este ano, tenho que estar satisfeito. Andei sempre entre os mais rápidos e perdi a pole por 42 centésimos. Aqui em Interlagos largar em terceiro não é nenhuma catástrofe."