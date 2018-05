Glock tem certeza que Schumacher voltará à F1 em 2010

"Ainda há muita especulação, mas ele é apenas um piloto maluco, eu diria, e ele quer voltar", disse o ex-piloto da Toyota no lançamento de sua nova equipe, a Virgin Racing, nesta terça-feira.

"Acho que não é o bastante para ele disputar provas de kart e a Corrida dos Campeões no fim do ano. A chama ainda está lá, ainda está acessa nele, e será ótimo para a Fórmula 1 se ele voltar", acrescentou Glock, que será companheiro de equipe do brasileiro Lucas di Grassi na nova equipe.

"Acho que é óbvio que ele está voltando, é a minha impressão pessoal."

Glock estreou na Fórmula 1 como substituto na equipe Jordan por quatro corridas em 2004, ano em que Schumacher conquistou o último de seus sete títulos mundiais até se aposentar em 2006, com o recorde de 91 vitórias.

Ele disse que seria ótimo correr de verdade contra o compatriota, que agora está com 41 anos, e que provavelmente não teria no próximo ano o mesmo domínio de sua época na Ferrari.

"Para a Fórmula 1 o os fãs será um novo impulso outra vez se um heptacampeão mundial voltar após três anos fora. Será um ponto-alto. Um piloto alemão em um carro alemão, ótimo para todo mundo", disse Glock.

A Ferrari, que tem um acordo de consultoria com Schumacher, disse na segunda-feira que não bloquearia o caminho de Schumacher se ele decidisse correr pela Mercedes.

Schumacher tentou voltar às pistas este ano para ocupar a vaga aberta na Ferrari após o grave acidente do brasileiro Felipe Massa, mas uma lesão no pescoço impediu seu retorno à F1.