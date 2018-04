Glock vai substituir Pantani na Jordan O piloto de testes da Jordan, o alemão Timo Glock, vai ser o substituto de Giorgio Pantano no GP da China, no próximo domingo, em Xangai. A escuderia inglesa anunciou nesta quarta-feira que não vai renovar o contrato do italiano. Glock disputou o GP do Canadá e chegou em sétimo, somando dois pontos para a equipe no Mundial de Construtores da Fórmula 1. Em nono na classificação, a Jordan tem cinco pontos, sendo os outros três marcados pelo alemão Nick Heidfeld. Pantano jamais pontuou na temporada. Sendo assim, o novo piloto de testes da equipe será Robert Doornbos, de Mônaco.