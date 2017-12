Golfe ajuda no relaxamento de Rubinho Rubens Barrichello, Galvão Bueno e seus filhos, Cacá e Popó Bueno, pilotos da Stock Car, foram, nesta quarta-feira, algumas das atrações do primeiro dia do LG/Vivo Brasil PGA Campionship 2003, competição de golfe que também reúne no Guarapiranga Golf & Country Club, em São Paulo, os melhores golfistas do País. A disputa entre os profissionais começa nesta quinta. Nesta quarta foi realizado o Pro-Am, torneio promocional com a presença de 30 equipes de cinco jogadores, sendo um profissional. É cada vez maior a procura do golfe por esportistas ou profissionais de outras áreas. Rubinho, por exemplo, não hesita em afirmar. ?A calma de lugares como este me ajudou a transformar num homem mais maduro." Ele vai além. ?Posso até estabelecer uma relação entre pilotar na Fórmula 1 e disputar um torneio de golfe.? E explica. ?A precisão que cada tacada exige, onde cada detalhe da colocação do tronco, dos braços, das mãos é que define a eficiência do golpe não diferencia, conceitualmente, do que fazemos ao percorrer as curvas.? A necessidade de ser preciso no golfe se transfere para a pilotagem, conta. Já o narrador Galvão Bueno diz que, no seu caso, nem sempre o golfe o relaxa completamente. "Se você toca na bola um milímetro mais para lá ou para cá perde a jogada. Se está sempre no fio da navalha e quando não acertamos, seguidas vezes, chega a incomodar." A equipe formada por Rubinho, o profissional paraguaio Pedro Martinez, Álvaro Almeida, presidente da Federação Paulista de Golfe, Dedé Gomes, jornalista especializado em golfe, e Jonathan Aires, empresário, obteve a quarta colocação no Pro-Am, com 56 tacadas, 15 abaixo do par do campo, que é de 71. A equipe de Galvão Bueno, completada pelos filhos, Marcos Silva, profissional, e Cesário Rocha, empresário, terminou em quinto, com 57 tacadas. A vitória ficou com a equipe do profissional Fabiano dos Santos, com 51 tacadas.