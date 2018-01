Gomes vence a primeira na F-Renault Desta vez, a F-Renault brasileira não teve uma chegada apertada, como normalmente acontece. Neste domingo, na 8ª etapa, em Curitiba, Marcos Gomes, da Gramacho, obteve sua primeira vitória na categoria, completando as 20 voltas com uma folgada vantagem (6s834) sobre Allan Khodair, da Dragão. Paulo Salustiano, da M4T, foi o terceiro. Gomes fechou a corrida em 26min54s868, média de 165,279 km/h. Ele largou em terceiro, mas assumiu na ponta ainda na primeira volta, superando o pole Sergio Jimenez? que logo abandonaria com o câmbio quebrado ? e Lucas Di Grassi. A partir daí, dominou a corrida até o final. ?O carro estava bem acertado e minha estratégia foi tomar a ponta logo no início e abrir o máximo possível. Deu certo??, disse. Outro fator que ajudou Gomez foi seu conhecimento da pista paranaense. ?Foi aqui que eu tive meu primeiro contato com o automobilismo, na époda da F-Chevrolet. Gosto muito desta pista.?? Na 1ª etapa do campeonato, também em Curitiba, Marcos Gomes chegou em terceiro lugar. Lucas Di Grassi (G Force) foi o quarto colocado ontem e manteve a liderança do campeonato, com 121 pontos, mas agora apenas 4 à frente de Khodair. Jimenez tem 94 e Gomes, 89. A penúltima etapa será dia 17 de novembro, em Florianópolis. Copa Clio ? O paulista Fábio Carreira largou em 27º e último neste domingo e acabou vencendo a 8ª etapa, também em Curitiba. Seu primo, Luís Carreira Jr., foi segundo e lidera o campeonato, com 104 pontos, contra 96 de André Bragantini, terceiro.