'Gostaria de ter obtido uma posição melhor para a torcida', lamenta Felipe Massa

Nem o apoio da torcida no autódromo de Interlagos amenizou a decepção de Felipe Massa com o resultado do treino classificatório do GP do Brasil, neste sábado. O piloto brasileiro obteve apenas o 13.º lugar do grid, a sua pior colocação em uma largada na corrida de São Paulo, justamente a última de sua trajetória na Fórmula 1.

"Foi muito estranho o que aconteceu hoje (sábado)", afirmou o piloto da Williams, surpreso com mudanças no comportamento do seu carro. Na sexta-feira, a equipe ficou com o terceiro e o quarto tempo do segundo treino livre, sob forte calor. Mas, com o mau tempo deste sábado, nem Massa e nem seu companheiro de time, o finlandês Valtteri Bottas, conseguiram avançar até a sessão final do treino, o Q3.

"De uma hora para outra, tudo mudou completamente. Eu esperava ter entrado com tranquilidade no Q3 hoje (sábado). Estava me sentindo bem com o carro. Mas, de repente, o pneu dianteiro acabou tendo uma mudança tão grande que começou a sair de frente, o que mudou completamente o balanço do carro", analisou.

Para Massa, a decepção foi ainda maior porque pretendia largar em posição favorável para agradar a torcida, que gritava o seu nome ao fim do treino. "Foi emocionante o carinho da torcida na hora que eu saí do carro. Queria simplesmente agradecer toda a torcida. Gostaria de ter feito uma posição melhor para eles. Infelizmente não aconteceu, mas vou lutar até a última volta amanhã (domingo)".

O brasileiro não tinha um resultado tão ruim em um treino classificatório em Interlagos desde a edição de 2002 do GP do Brasil. Na época, largou em 12.º. No meio do pelotão, ele torce por chuva para ter chances de surpreender na corrida paulistana neste domingo, a partir das 14 horas.

"Não teremos uma corrida fácil pela frente. O mais certo é que tudo mudasse, com chuva, o que vir pode ser para ajudar. Tomara que alguma coisa aconteça para trazer alguma possibilidade para a corrida", afirmou o brasileiro.