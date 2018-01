Governo discute propaganda em GP O ministros do Esporte, Agnelo Queiroz, e da Saúde, Humberto Costa, um representante da Casa Civil e um da Secretaria de Esporte de São Paulo estiveram reunidos na noite desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, por cerca de duas, discutindo o que fazer em relação ao problema surgido com a propaganda de cigarros nos carros de Fórmula 1 que participarão no domingo do Grande Prêmio Brasil, na capital paulista. Havia expectativa em Brasília, de que uma providência - eventualamente, uma medida provisória - seria publicada no ?Diário Oficial? da União nesta sexta-feira. Mas, ao final do encontro, o Planalto nada informou. No final da tarde, o assunto já havia sido discutido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro Humberto Costa, mas também neste caso não foi divulgado o resultado da conversa.