GP 2: Nelsinho Piquet conquista a pole para GP da Itália O brasileiro Nelsinho Piquet conseguiu, nesta sexta-feira, a pole para a primeira das duas etapas da Fórmula GP 2, que serão realizadas neste final de semana em Monza, na Itália. Depois de ter sido o mais rápido nos treinos livres, Piquet registrou a melhor volta no treino de classificação com o tempo de 1min30s161. O segundo colocado foi o italiano Giorgio Pantano, que cravou a marca de 1min30s390. Com a pole conquistada para a primeira prova em Monza, Nelsinho Piquet conseguiu diminuir para oito pontos a diferença para o britânico Lewis Hamilton (101 a 83), que é o líder da competição e largará na terceira posição do grid. No treino, Hamilton fez o tempo de 1min30s488. Ainda há mais 18 pontos em disputa nas duas etapas que acontecerão no circuito italiano. ?Bem, esse é o início que precisávamos, então estou muito feliz. O carro vem progredindo a cada treino e tive sorte na classificação ao não pegar muito tráfego e bandeiras amarelas?, comentou Nelsinho, que nesta semana foi anunciado como piloto de testes da equipe Renault na Fórmula 1, em 2007. ?Minha volta foi boa, mas poderia ser um pouco melhor. Conquistar dois pontos hoje (sexta) era vital e agora temos oito pontos de diferença. Hoje, para mim, foi o primeiro desafio do final de semana e conseguimos atingir a nossa meta. Agora é hora de pensar no amanhã?, finalizou o piloto de 21 anos. Confira o grid para a primeira etapa de Monza: 1.º - Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 1min30s161 2.º - Giorgio Pantano (ITA/FMS International) - 1min30s390 3.º - Lewis Hamilton (GBR/ART Grand Prix) - 1min30s488 4.º - Adam Carroll (GBR/Racing Engineering) - 1min30s789 5.º - Franck Perera (FRA/DAMS) - 1min30s951 6.º - Alexandre Premat (FRA/ART Grand Prix) - 1min31s031 7.º - Luca Filippi (ITA/BCN Competicion) - 1min31s071 8.º - Ernesto Viso (VEN/Sport International) - 1min31s162 9.º - Michael Ammermueller (ALE/Arden International) - 1min31s212 10.º - Adrian Valles (ESP/Campos Racing) - 1min31s288 17.º - Alexandre Negrão (BRA/Piquet Sports) - 1min31s664 22.º - Lucas Di Grassi (BRA/Durango) - 1min31s934