GP Brasil começa para 3 brasileiros O GP do Brasil de Fórmula 1 começa já amanhã para três dos quatro pilotos brasileiros envolvidos na competição. Rubens Barrichello e Felipe Massa, da Ferrari, estão escalados para a coletiva de imprensa promovida pela Bridgestone e Cristiano da Matta, da Toyota, participa da inauguração da pista de testes da montadora em Indaiatuba, localizada a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Hoje o inspetor de segurança da Fórmula 1, Charlie Whiting, esteve em Interlagos e disse "ter encontrado o autódromo em condições melhores que no ano passado." Durante muito tempo, quase tudo o que se exigia de um piloto de Fórmula 1 era que fosse veloz e nos fins de semana de corrida se apresentasse para as provas. Hoje, a agenda desses profissionais é bem mais extensa fora das pistas que nos próprios circuitos. Quando Mika Hakkinen anunciou que abandonaria a Fórmula 1, no fim de 2001, afirmou que sua maior satisfação seria acordar e não receber a agenda do dia. "Ficava me questionando como cumprir tantos compromissos promocionais", disse. A Fórmula 1 e todo esporte ultraprofissional hoje, como o tênis, é assim. Barrichello terá de abordar na entrevista questões polêmicas, como a inteferência das novas regras na falta de resultados da Ferrari. Entre amanhã e quarta os demais 17 pilotos que irão disputar a terceira etapa do Mundial desembarcarão em São Paulo. Enquanto eles não chegam, suas equipes e os organizadores do evento aumentam o ritmo de trabalho nos boxes do autódromo, montando as 480 tomeladas de equipamentos transportadas por quatro aviões Jumbo. Charlie Whiting viu ontem algumas das obras que solicitou ainda depois da última edição da prova, como o recapeamento das seções mais onduladas do asfalto, a exemplo da área do Lago. O delegado de segurança realiza a inspeção final quinta-feira, ao mesmo tempo em que o médico-chefe da Fórmula 1, Sid Watkins, confere as instalações do centro médico de Interlagos, considerado um dos mais bem equipados do calendário, mantido pelo Hospital São Luiz e dirigido pelo doutor Dino Altmann. Os chefes de equipe terão uma supresa este ano em Interlagos. Foram construídos reservados para cada uma das 10 escuderias existentes. Interlagos era o único autódromo que não as possuía, o que as obrigava a criar divisórias dentro dos boxes, tornando tudo muito apertado. "Com as novas regras, os espaços exigidos pela Fórmula 1 aumentaram consideravelmente", disse o diretor de prova, Carlos Montagner, ainda quando as obras se iniciavam. "Agora, por exemplo, os carros ficam em regime de parque fechado de sábado para domingo." Os boxes 1 e 2 foram transformados em parque fechado. Senna - Os fãs do piloto têm a partir de quarta-feira a oportunidade de acompanhar a exposição "Tributo a Ayrton Senna", no hotel Hilton São Paulo Morumbi. A mostra celebra os 10 anos da última vitória brasileira no GP do Brasil, conquistada por Senna, em Interlagos, quando competia pela McLaren.