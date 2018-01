GP Brasil: cronograma de obras preocupa O Conselho Consultivo do GP do Brasil de Fórmula 1 reuniu-se hoje em São Paulo, na sede da Rede Globo, com o secretário municipal de esportes, Marquinho Tortorello. O Conselho, criado para supervisionar a realização da corrida de Interlagos, está preocupado com o cronograma de obras. No orçamento previsto pela administração anterior, apenas metade da verba necessária está prevista. Agora, um grupo de trabalho que inclui o Anhembi, busca uma solução. O conselho, presidido pelo diretor geral da Globo, Otávio Florisbal, ouviu de Tortorello a promessa de que a Secretaria cumprirá os prazos e tentará melhorar a prova de 2004, considerada a mais perfeita dos últimos 20 anos. Do conselho também fazem parte o jornalista Fernão Lara Mesquita, o publicitário Mauro Salles, o responsávei pelo serviço médico do GP Alceu Vasone e o advogado Carlos Miguel Aidar. O programa de preparação de Interlagos já está na Comissão de Segurança da FIA que deverá fazer diversas inspeções até a corrida prevista para os dias 23 a 25 de setembro. Em Paris, durante reunião do Conselho Mundial, esta semana, Tamas Rohonyi informou às autoridades esportivas internacionais que a Prefeitura Municipal está se esforçando para cumprir todos os requesitos para a realização do GP.