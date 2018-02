GP Brasil: perigo com os ingressos Os promotores do GP do Brasil de Fórmula 1 alertam que apenas o telemarketing oficial da corrida (telefone 11-3328-3231) e as agências de viagem credenciadas, além das bilheterias do autódromo de Interlagos (a partir de 31 de março), estão vendendo os ingressos para terceira prova do campeonato, dia 6 de abril, em São Paulo. A International Promotions, empresa que realiza o evento, recebeu nesta sexta-feira denúncias de que sites piratas estariam aplicando o golpe de vender ingressos por Internet sem entregá-los depois. Em geral, os sites piratas oferecem ingressos de setores que já estão esgotados. Uma das empresas credenciadas é a LRC Promoções, que há 14 anos trabalha com a corrida de Fórmula 1, atendendo pelo telefone 11-625l-0988 ou pelo endereço eletrônico www.mbreviglieri.uol.com.br. Nesta sexta-feira, Luís Roberto Coutinho Nogueira, diretor da LRC, disse que a procura de ingressos está cerca de 15% maior que em 2002. A LRC retomará este ano o serviço de helicópteros para o autódromo de Interlagos. Depois do atentado de 11 de setembro, a FIA vetou o transporte por helicópteros durante os GPs na temporada de 2002. Agora foi parcialmente liberado. No lugar de transportar 1.500 pessoas, como aconteceu em 2001, a LRC transportará apenas 500 este ano, sendo metade delas da própria F1. O transporte por helicóptero, que sairá do Helicidade, próximo à Ponte do Jaguaré, custará US$ 1.200 pelos três dias ou US$ 500 por dia.