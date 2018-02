GP Brasil: retirada de ingressos Ingressos adquiridos pelo telemarketing oficial do Grande Prêmio do Brasil poderão ser retirados a partir desta quinta-feira (20), na Central de Informações do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O horário de atendimento será das 8 às 17 horas, inclusive sábados e domingos. O endereço é Avenida Teotônio Vilela, 261. Já os ingressos para estudantes, com desconto de 50%, serão colocados à venda nas bilheterias do autódromo no dia 31. Os interessados devem portar carteira de estudante emitida pela UNE, UMES ou UBES e RG. O telemarketing continua oferecendo ingressos para os últimos setores disponíveis. Os preços são estes: setor A (subida dos boxes), R$ 315,00 (três dias) e R$ 288,00 (domingo); setor F, R$ 685,00 e R$ 480,00; setor G, R$ 218,00, apenas para os três dias. O serviço funciona pelo número (11) 3328.3231.