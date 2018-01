GP com muitas novidades na Espanha São Paulo, 25 - Poucas corridas de Fórmula 1 reuniram tantas novidades importantes quanto o GP da Espanha, próxima etapa da temporada, a quinta do campeonato, apresentará no fim de semana, em Barcelona. Além da liberdade às equipes para o uso do controle de tração, câmbio automático e diferencial ativo, a prova será a primeira depois que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Slec, holding que comercializa a Fórmula 1 assinaram um contrato de seqüência a esse trabalho por mais 100 anos. Os catalões terão também mais um piloto para torcer: Pedro de la Rosa volta a ser titular, agora na Jaguar, enquanto o brasileiro Luciano Burti estréia na Prost Grand Prix. "Estão todos interessados em saber o que irá acontecer no Circuito da Catalunha", disse Gerard Berger, diretor da BMW, logo depois de a Willians-BMW vencer o GP de San Marino, dia 15. O próprio ex-piloto austríaco tratou de refrear as expectativas quanto à nova vitória da escuderia de Frank Willians. "Estamos atrasados no desenvolvimento dos recursos eletrônicos", afirmou. Já Ralf Schumacher, que conquistou em Ímola, sua primeira vitória na F1, comentou que o traçado de Barcelona não favorece ao conjunto Willians-BMW como Interlagos e a pista da Itália. "Suas curvas longas e velozes deverão mostrar que precisamos trabalhar mais na aerodinâmica do nosso carro." Michael Schumacher, da Ferrari, líder na classificação, ao lado de David Coulthard, da McLaren, com 26 pontos, admitiu que seu time pode mesmo ser privilegiado com a mudança do regulamento. "As equipes com maior capacidade de pesquisa devem, nesta fase inicial da competição, com a eletrônica, desenvolver sistemas já mais aperfeiçoados. "Ferrari e McLaren foram as organizações que mais investiram nos testes com o controle de tração, câmbio automático e diferencial ativo." Gerard Berger prevê que serão muitas as quebras ao longo das 65 voltas da disputa. "Nós não estamos no nível ideal de desenvolvimento da eletrônica", mas acho que esse é também o caso de muitos." Nos ensaios da semana passada, em Silverstone e Mugello, o índice de pilotos que interrompiam os treinamentos em razão de problemas com a eletrônica embarcada foi grande. Em 2000, a dupla da McLaren, Mika Hakkinen e David Coulthard, chegou em primeiro e segundo no GP da Espanha. Rubens Barrichello, com Ferrari, classificou-se em terceiro. Adrian Newey, projetista da McLaren, prometeu estrear no fim de semana uma nova versão do modelo MP4/16, o que, se comprovado, será mais uma das atrações do evento. O acordo entre FIA e SLEC vai vigorar apenas a partir de 2010. Até lá, vale ainda o contrato existente. A novidade é que a Fórmula-1 agora sabe, ao certo, quem irá promovê-la e comercializar seus produtos. Em breve, as montadoras deverão fazer parte da SLEC. As bases do acerto em Paris, terça-feira, com a garantia de transmissões das corridas por tevês abertas, devem permitir que Bernie Ecclestone, Leo Kirch, sócio-majoritário da SLEC, e as montadoras estabeleçam uma sociedade sólida financeiramente, apesar dos interesses por vezes conflitantes. O tema será, com certeza, motivo de muitas conversas em Barcelona. Pedro de la Rosa teve tratamento de piloto de primeira grandeza por Niki Lauda, diretor da Jaguar. Agora, o catalão tem a chance de mostrar sua competência em uma pista que ele conhece como poucos. Certamente, um público maior assistirá ao GP em razão do seu retorno como piloto titular da F1. No ano passado, Rosa correu pela Arrows. Fernando Alonso, de apenas 19 anos, da Minardi, e tido como um grande talento, é outro representante da Catalunha no mundial. A Prost Grand Prix não tem o respaldo técnico e financeiro da Ford como a Jaguar. Mas seu potencial para obter bons resultados, ao menos este ano, é maior que o da escuderia da montadora norte-americana. Luciano Burti faz a sua estréia no novo time. "Agora posso pilotar sabendo que o critério de avaliação do meu trabalho será técnico e não político." Antes mesmo de ele participar da primeira prova da temporada, na Austrália, Niki Lauda, recém-chegado à Jaguar, contratou Pedro de la Rosa para ser titular em 2002, sem saber o que Burti poderia produzir.