GP começa com os irmãos Schumacher O GP de San Marino começou há instantes no circuito de Ímola, com os irmãos Michael e Ralf Schumacher na pista, apesar da morte da mãe deles, Elisabeth Schumacher, ocorrida na noite deste sábado. A presença dos dois foi confirmada algumas antes da prova. Elisabeth , de 55 anos, foi internada às pressas na sexta-feira por causa de hemorragias internas e entrou em coma. Os dois irmãos largam na primeira fila. Michael é pole e Ralf é segundo colocado. Eles foram liberados, no entanto, de toda as cerimônias que precedem um GP, como o desfile de pilotos e as obrigatórias entrevistas coletivas. Os dois foram desobrigados, inclusive, de participar de uma eventual solenidade de pódio. Rubens Barrichello larga em terceiro. Cristiano da Matta (Toyota) é o 13º e Antônio Pizzonia o 15º. Kimi Raikonnen lidera o campeonato com 24 pontos. O GP de San Marino é a quarta etapa do mundial e a previsão de chuva de chuva ainda não se confirmou.