Abertura da temporada 2016 da F-1, GP da Austrália é antecipado

O início da temporada 2016 da Fórmula 1 vai ser antecipado em duas semanas. Nesta quarta-feira, os organizadores do GP da Austrália anunciaram a mudança da prova que tradicionalmente abre o campeonato, agora marcada para o dia 20 de março, no circuito de Melbourne.

O calendário provisório da temporada 2016, divulgado em julho pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), previa que a corrida no Albert Park seria disputada em 3 de abril, sendo a primeira das 21 provas previstas para o próximo campeonato.

Agora, porém, a sua data foi antecipada, de acordo com os organizadores do GP da Austrália. "A mudança da data é parte de uma série de alterações em um calendário provisório emitido pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA. A corrida continuará a ser a primeira da temporada de Fórmula 1, com todos os olhos voltados para Melbourne", afirma o comunicado.

A mudança precisa ser ratificada pelo Conselho Mundial, que tem reunião marcada para esta quarta-feira, em Paris. Assim, a tendência é que essa alteração seja logo oficializada, com a divulgação do calendário do próximo campeonato da Fórmula 1.

Prova tradicional no calendário da Fórmula 1, o GP da Austrália vem sendo disputado no Albert Park, em Melbourne, desde 1996. A última dessas corridas foi realizada em março deste ano, com vitória do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.