GP da Bélgica de 2003 pode não sair Não é de hoje que se fala em novos países no calendário da Fórmula 1. No fim de semana, Bernie Ecclestone pôs em xeque o futuro do GP da Bélgica. Ocorre que os políticos belgas aprovaram uma lei que proíbe a publicidade de cigarro já em 2003, enquanto há um acordo na Europa para que ela acabe em 2006. Domingo, o governador da região de Wallon, onde fica o circuito de Spa-Francorchamps, garantiu a Ecclestone que encontrará uma saída para não comprometer o GP da Bélgica do próximo ano. De qualquer forma, já existem, em vários países, programas em curso para a construção de modernos autódromos, no padrão do de Sepang, na Malásia, que criou outra referência de circuito para a Fórmula 1. O arquiteto alemão, Hermann Tilke, responsável pela obra na Malásia, tem várias encomendas. Dubai, Beirute, Moscou, Xangai e Istambul já convidaram Ecclestone para conhecer de perto seus planos para receber uma etapa do Mundial. Em todas os casos, há garantia dos próprios governos, o que atesta a importância da iniciativa, aumentando assim a chance de dar certo. "A Europa deve perder de duas a três corridas", já afirmou Ecclestone. "A F-1 começou a entrar numa era de novos mercados. A Europa já está um pouco saturada", disse Gerhard Berger, diretor da BMW, fornecedora de motores da Williams, em Spa.