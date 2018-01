GP da Bélgica tem largada tumultuada O GP da Belgica, em Spa-Francorchamps, começou com muitos problemas. Logo depois da volta de apresentação, o piloto da Prost, Heinz-Harald Frentzem, teve problemas no carro e a volta foi abortada. Na segunda volta de apresentação, o problema foi do pole Juan Pablo Montoya (Williams) que, então, teve de largar em último. Ralf Schumacher, que largaria em segundo, se aproveitou da pista livre à sua frente e manteve a primeira posição. Michael Schumacher largou em segundo e Rubens Barrichello - que era o 5º - ficou com a terceira posição. Só que antes da primeira volta, Michael passa Ralf e neste momento, lidera a corrida. A previsão de chuva, por enquanto, não se confirmou.