GP da Bélgica volta ao calendário da F-1 O GP da Bélgica deve voltar ao calendário da Fórmula 1 em 2004, garantiu nesta segunda-feira o ministro da Economia do país, Serge Kubla. Segundo ele, a prova disputada em um dos mais belos circuitos da categoria - Spa-Francorchamps - vai acontecer no dia 29 de agosto do próximo ano. Em entrevista coletiva, Kubla informou que o patrono da F-1, Bernie Ecclestone, vai pedir nesta terça-feira à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a inclusão do Grande Prêmio no calendário. ?Recuperamos nosso lugar no calendário?, comemorou o político.