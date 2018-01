GP da Espanha começa com surpresas O GP da Espanha - a quinta etapa do Mundial de Fórmula Um - começou às 9 horas (Brasília), com algumas surpresas. O escocês David Coulthard (McLaren), que largaria em segundo, teve problemas no carro na volta de apresentação e teve de sair em último lugar. Rubens Barrichello - quarto no grid - teve uma largada melhor que as anteriores e sustentou sua posição, apesar da pressão de Ralf Schumacher (Williams). Antes mesmo da primeira curva, Ralf tocou em Rubinho e por pouco o carro do brasileiro não foi jogado para fora da pista. No início da terceira volta, Michael Schumacher (Ferrari) está na frente, seguido de perto por Mika Hakkinen (McLaren). Rubinho é terceiro. O GP da Espanha - que pela primeira vez está sendo disputado com a liberação dos controles de tração - terá 65 voltas.