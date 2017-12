GP da Espanha tem recorde de público Recorde de público no Circuito da Catalunha: 277.300 pessoas nos três dias de competição e um de visitação pública, quinta-feira. Só neste domingo estiveram no autódromo localizado a 30 quilômetros ao norte de Barcelona, na direção com a fronteira com a França, nada menos de 108.300 torcedores. Os mais de 200 mil se distribuíram assim: 20 mil na quinta-feira, em visita ao boxes, 53 mil sexta-feira, 96 mil, sábado, e 108.300 neste domingo. O que se espera é que o passeio da Ferrari, o quinto só este ano, não os desestimule a comparecer em 2005.