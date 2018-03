GP da França de 2009 não será em Magny-Cours, diz Ecclestone

O Grande Prêmio da França será realizado em Magny-Cours pela última vez este ano, e o chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, afirmou que a prova pode ser disputada em 2010 em Paris. "Nós acertamos que haverá o Grande Prêmio da França em Magny-Cours em 2008, mas não em 2009", disse Ecclestone, segundo a edição desta segunda-feira do jornal francês L'Equipe. "O primeiro-ministro François Fillon me disse que então poderíamos ver se tem como realizar um grande prêmio em Paris, ou bem perto, mas isso não seria necessariamente em 2009, mas em 2010", acrescentou. "De qualquer forma, 2008 será a última vez que continuamos como está." O circuito de Magny-Cours, próximo a Nevers, no coração da área rural francesa, tem recebido poucos torcedores nas últimas corridas, em parte devido ao acesso ruim e também pela estrutura deficiente. O GP da França pode ficar fora do calendário da F1 em 2009, a menos que novos circuitos estejam à disposição até lá, mas Ecclestone demonstrou otimismo para a realização da prova na capital francesa no futuro. "Eu realmente adoraria um Grande Prêmio da França nas ruas de Paris", disse ele. O GP francês deste ano será realizado em 22 de junho.