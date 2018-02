GP da França é dúvida para a temporada 2008 O Grande Prêmio da França poderá estar fora do calendário da Fórmula 1 no ano que vem pela primeira vez desde 1955, disse nesta quinta-feira a Federação Francesa de Automobilismo (FFSA). "O Comitê Executivo decidiu suspender a inscrição do Grande Prêmio da França no calendário de 2008, já que as condições de um evento de sucesso não estão garantidas", explicou a FFSA em comunicado. Entretanto, a federação deixou a porta aberta para uma possível prorrogação ainda neste ano. "O comitê vai reexaminar a situação durante sua próxima sessão, que será julho." Se a corrida não acontecer em 2008, os organizadores esperam que esta volte ao calendário no ano seguinte, mas não necessariamente no circuito de Magny-Cours. O acesso ruim à pista, a fraca audiência e acomodação insuficiente estão entre as razões para a mudança. Magny-Cours recebe o GP da França desde 1991, quando substituiu o circuito de Le Castellet. No entanto, o local tem tido problemas financeiros há alguns anos. Sem glamour e nada popular entre equipes e patrocinadores, Magny-Cours quase ficou de fora em 2004, mantendo sua vaga somente depois de garantir fundos. Apenas Inglaterra e Itália estão no calendário em todos os anos desde que a Fórmula 1 começou a ser disputada, em 1950. Não houve corrida francesa em 1955 por causa de uma tragédia nas Vinte e Quatro Horas de Le Mans daquele ano, quando pelo menos 80 espectadores morreram.