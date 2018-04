GP da Itália atrai pouco público Poucas vezes na história do GP da Itália tão pouca gente esteve no autódromo de Monza. Apesar de os organizadores terem informado que neste domingo havia 100 mil pessoas nas arquibancadas, os jornalistas acostumados com o evento calcularam em menos da metade o número de espectadores. Kaká, jogador do Milan, assistiu à corrida e depois foi cumprimentar Rubinho pela grande vitória.