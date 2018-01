GP de Ímola fora da F-1 a partir de 2005 O homem forte da Fórmula 1, o britânico Bernie Ecclestone, anunciou neste sábado que o Grande Prêmio de Ímola, na Itália, será disputado pela última vez na temporada deste ano. A partir de 2005, a prova será extinta, abrindo espaço para a inclusão da Turquia no calendário do Mundial de Pilotos. Em declarações reproduzidas no diário italiano "La Gazzetta dello sport", o dirigente afirmou também que outros dois países estão próximos de ser incluídos no calendário: a Coréia do Sul e a Índia. Ele não precisou a data, mas disse que o GP da Coréia poderia ser disputado a partir de em 2009 e o da Índia ?não antes disso?.