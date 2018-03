GP de Milwaukee: Kanaan quer voltar ao topo; Andretti é pole

Tony Kanaan (Andretti Green) tem neste domingo a chance de voltar a encostar na briga pela liderança da temporada 2008 da Fórmula Indy e se recuperar do domingo ruim que teve em Indianápolis na semana passada. Atual bicampeão (2006-07) do GP de Milwaukee (oval), ele volta à pista (às 17 horas, com Bandsports) em busca da terceira vitória, a primeira no ano, na sétima etapa. Para isso, ele terá de superar o novato Marco Andretti, que larga na pole, com Graham Rahal ao seu lado, mesmo saindo na sexta posição. Veja também: Fórmula Indy - Classificação Vencer neste momento é fundamental para evitar que a equipe Chip Ganassi - de Dan Wheldon e Scott Dixon, líder do campeonato após a vitória nas 500 milhas e terceiro no grid - comece a abrir vantagem na classificação, já que está em quarto, 52 pontos atrás. "Eu vejo o Dixon muito forte, mas o Hélio (Castroneves) está muito consistente. Se você reparar, ele é o vice-líder sem ter vencido nenhuma prova ainda. O campeonato será muito competitivo até o final", diz Kanaan. O neozelandês Dixon espera, por outro lado, conseguir a regularidade que não teve até agora na carreira para continuar na frente. "Nós estamos no caminho certo para isso, vamos conseguir ir bem até o final do ano", diz. Ele tentará chegar ao pódio pela primeira vez nesta pista. A temporada está a seu favor: só foi mal no GP de São Petersburgo, justamente a única prova disputada em circuito misto até o momento. A corrida deste domingo terá 225 voltas e 27 carros, seis a menos do que Indianápolis. Todos os brasileiros estão confirmados: Enrique Bernoldi (Conquest, 12.º no campeonato), Vitor Meira (Panther, 14.º), Bruno Junqueira (Dale Coyne, 21.º), Mário Moraes (Dale Coyne, 22.º) e Jaime Câmara (Conquest, 30.º). A temporada, por sinal, terá mais uma corrida (17 ao todo): o GP de Edmonton, no Canadá, no dia 26 de junho. FÓRMULA INDY 2008 GP DE MILWAUKEE - GRID DE LARGADA 1.º - Marco Andretti (EUA/Andretti Green), 1min26s9591 2.º - Graham Rahal (EUA/Newman Haas), 1min27s1796 3.º - Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), 1min27s1885 4.º - Will Power (AUS/KV Racing), 1min27s3822 5.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske), 1min27s6957 6.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), 1min27s3822 7.º - Dan Wheldon (ING/Chip Ganassi), 1min27s9451 8.º - Enrique Bernoldi (BRA/Conquest), 1min28s4660 9.º - Oriol Servia (ESP/KV Racing), 1min28s4802 10.º - Ernesto (EJ) Viso (VEN/HVM Racing), 1min28s6663 11.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske), 1min29s0644 12.º - Ryan Hunter-Reay (EUA/Rahal-Letterman), 1min29s0862 13.º - Danica Patrick (EUA/Andretti Green), 1min29s2841 14.º - Hideki Mutoh (JAP/Andretti Green), 1min29s4667 15.º - Bruno Junqueira (BRA/Dale Coyne), 1min29s6011 16.º - John Andretti (EUA/Roth Racing), 1min29s9729 17.º - Ed Carpenter (EUA/Vision), 1min30s1450 18.º - AJ Foyt IV (EUA/Vision), 1min30s1948 19.º - Buddy Rice (EUA/Dreyer & Reinbold), 1min30s2760 20.º - Darren Manning (ING/AJ Foyt), 1min30s9030 21.º - Townsend Bell (EUA/Dreyer & Reinbold), 1min31s1728 22.º - Justin Wilson (ING/Newman Haas), 1min31s3917 23.º - Mario Moraes (BRA/Dale Coyne), 1min33s9869 24.º - Jaime Camara (BRA/Conquest), 1min34s5329 25.º - Mario Dominguez (MEX/Pacific Coast), 1min37s3937 26.º - Vitor Meira (BRA/Panther), sem tempo 27.º - Marty Roth (CAN/Roth Racing), sem tempo