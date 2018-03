GP de Mônaco exige estratégia ousada A opinião é unânime: o novo regulamento transformou o GP de Mônaco no maior desafio de estratégia da temporada para pilotos e equipes. Motivo: os carros começam a corrida, domingo, com a gasolina que restou no tanque depois da classificação, sábado. "Certamente veremos surpresas no grid", prevê Rubens Barrichello, enquanto Michael Schumacher, seu companheiro na Ferrari, pensa que é preciso esperar os treinos desta quinta-feira para se ter uma idéia mais precisa do que fazer. "Não me parecer que seja um bom negócio também iniciar a corrida com o carro leve e depois parar bem cedo." Os pilotos gostaram das mudanças no circuito, agora com 3.340 metros, 30 a menos da versão usada ano passado. Historicamente, quanto mais tarde o piloto realizava seu pit stop nas 78 voltas da prova no Principado maior tendia a ser a sua vantagem. O desgaste de pneus não é dos mais elevados. "E mesmo que eles se deteriorem e lhe obriguem um ritmo mais lento, não há como ultrapassar", disse ainda ano passado David Coulthard, da McLaren, vencedor da competição. Mas agora as equipes têm pela frente novo desafio: não dá mais para largar pensando apenas na corrida. Com cerca de 100 quilos de gasolina no tanque, a capacidade média máxima, estratégia adotada, em geral, em 2002, o resultado no grid seria desastroso, e possivelmente o da corrida. "Todos sabem que aqui é muito difícil ultrapassar", reconfirmou nesta quarta-feira Schumacher que, em 2002, mesmo com sua Ferrari sendo um segundo mais rápido por volta, não ganhou a posição de Coulthard e terminou em segundo. Única "derrota" do modelo F2002 no último campeonato. O líder do Mundial, Kimi Raikkonen, da McLaren, pensa como Barrichello. "Não existe saída para se tentar vencer aqui sem largar na primeira fila." Pode ser que seja apenas uma forma de iludir seus concorrentes, mas tudo leva a crer que o finlandês optará por um carro leve sábado. "O treino de quinta-feira nos ensinará muita coisa." Coulthard lembrou, porém, ter já largado em 14º na Áustria. "O MP4/17D (modelo atual do time) não é muito veloz nas sessões de classificação, o que conta muito nesta pista." Raikkonen falou também nesta quarta-feira do novo carro, o MP4/18. "Trabalhamos para estreá-lo no GP da Europa (dia 29, em Nurburgring)." Avanço - Segundo o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, a luta pelo primeiro lugar, desta vez, não se restringirá à Ferrari e à McLaren. "As modificações introduzidas no FW25, testadas em Paul Ricard, mostraram enorme avanço na nossa performance." O contrário também existe. Os outros dois brasileiros na Fórmula 1, Cristiano da Matta, da Toyota, e Antonio Pizzonia, Jaguar, não projetam um fim de semana dos mais entusiasmantes. "Uma das nossas dificuldades refere-se à tração, bastante exigida em Mônaco", comenta Cristiano, mesma característica negativa evidenciada no modelo R4 da Jaguar, segundo Pizzonia. Mas Cristiano é bem experiente nesse tipo de pista. "Só no ano passado na Cart disputei cinco ou seis etapas em circuitos de rua, o que, claro, não vai atrapalhar." Apesar dos muitos veículos estacionados na pista, já que o traçado é usado até poucas horas antes dos treinos como via de transporte normal em Mônaco, as alterações do circuito, um tanto visíveis nesta quarta-feira, agradaram os pilotos. "Pode até ser que eu amanhã bata lá, não é isso, mas a Rascasse (ponto da pista) me pareceu ter ficado mais fácil", disse Coulthard. "As equipes vão agradecer porque irão ocorrer bem menos acidentes naquele ponto", previu Montoya. A revelação da temporada, Fernando Alonso, da Renault, viu na nova aproximação para a Rascasse um local de ultrapassagem. "Penso que vai dar para ganhar alguma posição lá." O final da reta que se estende da saída da Piscina até a Rascasse terminava numa curva de 90 graus sem nenhuma área de escape. Agora essa curva é de 45 graus. Os pilotos vão frear depois do que faziam. Na sexta-feira não haverá programação de Fórmula 1 em Mônaco, como manda a tradição. As atividades de pista voltam sábado, com treinos livres pela manhã e a decisiva classificação à tarde.