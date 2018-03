GP de Mônaco será às 9 horas do Brasil Como nesta sexta-feira não houve atividades da Fórmula 1 no circuito de Mônaco, como manda a tradição, pilotos e equipes iniciam os preparativos para a corrida somente neste sábado a partir das 4 horas da madrugada (horário de Brasília), quando os carros fazem os primeiros testes e treinos livres, antes da sessão classificatória para o grid de largada, que começa às 9 horas. A corrida será no domingo a partir das 9 horas do horário brasileiro.