GP de Monza não terá ?festa do pódio? O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, marcado para o domingo no circuito de Monza, não terá a tradicional cerimônia do pódio, quando os três primeiros colocados recebem os troféus e comemoram com champagne. A organização do GP decidiu suspender as comemorações em respeito às vítimas dos atentados terroristas registrados nesta terça-feira nos Estados Unidos. Também foram cancelados os desfiles da fanfarra dos Carabineros e eventos paralelos à corrida. Os organizadores pediram ainda que os torcedores mantenham ?um comportamento sóbrio, de acordo com a gravidade da situação, em respeito à dor dos cidadãos norte-americanos?. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu não alterar o calendário e, com isso, o GP dos Estados Unidos, previsto para o dia 30 de setembro em Indianápolis, foi mantido. A entidade chegou até a analisar a possibilidade de transferir a corrida para a Europa, mas desistiu.