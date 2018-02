GP de Moto-2005 pode ser em São Paulo Até o momento, o Brasil está fora do calendário do circuito Mundial de Motovelocidade em 2005. O País que realizará no domingo mais uma disputa, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, precisa superar alguns obstáculos para voltar a ser a sede de uma prova, como as obras no local para os Jogos Pan-Americanos de 2007. A solução pode ser a transferência do evento para outro estado e São Paulo tem a preferência. Nos últimos anos, o Brasil sempre esteve ameaçado de perder a prova de motovelocidade, por causa de desentendimentos entre a Vadam International, organizadora da etapa brasileira, e a prefeitura do Rio. Em 2004, por exemplo, o GP foi orçado em US$ 3,4 milhões, o prefeito carioca Cesar Maia aceitou pagar US$ 3 milhões e a TV Globo arcou com a diferença. Desta vez, o Brasil, que sempre tinha uma data reservada no calendário, não foi incluído. E a solução, de acordo com o presidente da Vadam, Moacir Galo, seria negociar a realização da etapa brasileira entre outras duas provas do circuito mundial. "Ainda podemos negociar e nosso prazo final é até setembro. Mas, uma data reservada para nós no calendário não temos mais, perdemos esse direito", explicou Galo. "A solução mais viável pode realmente ser a saída do GP do Rio." E, saindo do Rio, São Paulo e Goiânia seriam as cidades capazes de receber a prova. A secretária de Esportes do município paulistano, Nádia Campeão, entrou em contato com a Vadam que elaborou um projeto de viabilidade para a prova ser disputada em Interlagos. "Teríamos que reformar pouca coisa. O valor de investimento ficaria entre R$ 400 mil e R$ 600 mil", informou o presidente da Vadam. "Além desse valor, entra os US$ 4 milhões necessários para a realização da etapa." Liberado - Para a corrida deste ano, o Autódromo de Jacarepaguá já foi fiscalizado e homologado pela Federação Internacional de Motociclismo. Nesta quarta-feira, as últimas equipes desembarcaram no Rio e nesta quinta a montagem de todas as motos estarão concluídas. Os primeiros treinos livres acontecem sexta-feira.