GP de Xangai pode substituir Ímola Depois de Bahreim, nação já confirmada para receber o Mundial de Fórmula 1 em 2004, nesta terça-feira foi a vez da China anunciar sua inclusão do campeonato, de 2004 a 2010. Está sendo construído um circuito próximo a Shangai, nos moldes do de Sepang, na Malásia, haja vista que o arquiteto é o mesmo, Hermann Tilke. Duas etapas são as mais prováveis de deixarem a competição: o GP de San Marino, em Ímola, Itália, e o da Europa, em Nurburgring, Alemanha. Esses dois países têm duas corridas de Fórmula 1 e ficariam assim apenas com uma, para a entrada dos GPs de Bahreim e da China.