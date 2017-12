GP deverá ser disputado sob chuva As possibilidades de Rubens Barrichello, da Ferrari, sair na frente de David Coulthard, McLaren, e Ralf Schumacher, Williams, na disputa pelo vice-campeonato cresceram. Hoje o serviço de meteorologia da Bélgica informou que deverá chover durante os três dias de competição no veloz circuito de Spa-Francorchamps. Os treinos para a décima terceira etapa do Mundial, cujos campeões são já conhecidos, Michael Schumacher e a Ferrari, começam sexta-feira. Coulthard pode perder o segundo lugar na classificação do campeonato no GP da Bélgica. Se de fato chover em Spa sábado e domingo, como já ocorria hoje à noite, Rubinho tem maiores chances de um bom resultado que o escocês. Tem sido assim nos últimos anos quando as corridas são disputadas sob chuva. Coulthard somou até agora 51 pontos enquanto Rubinho, 46. Ralf está em quarto, com 44. "Adoro correr nesta pista", disse o brasileiro. "Ao lado da de Suzuka são as minhas favoritas." Sobre a chuva, comentou: "É sempre bem-vinda." Michael Schumacher recordou que Spa é o "último dos circuitos antigos da Fórmula 1." Foi lá que em 1991 ele estreou na competição e em 1992 venceu seu primeiro GP, além de estar localizado a cerca de 80 quilômetros de onde nasceu, próximo a Colônia. "Este é um traçado onde as diferenças entre os bons pilotos e os demais ficam mais evidentes." Não faz sentido as pessoas dizerem que os recursos eletrônicos, permitidos no Mundial desde a etapa de Barcelona, irão tirar parte dessa responsabilidade dos pilotos. "Já ficou provado que eles são selecionam nada", defende o alemão. O presidente da Toyota, o sueco Ove Andersson, confirmou hoje que Heinz-Harald Frentzen "não interessa à equipe." E falou mais: o escocês Alan McNish, seu atual piloto de testes, será oficializado como titular, ao lado de Mika Salo, ano que vem, quando a Toyota irá estrear na Fórmula 1. Já o diretor-técnico do projeto, o austríaco Gustav Brunner, comentou que se fosse necessário "a equipe poderia estrear no campeonato até mesmo no fim de semana", em Spa. Há duas semanas a Toyota treinou no circuito, com seu carro equipado com pneus Michelin, em vez do Bridgestone, como vinha acontecendo, o que levou os dirigentes do fornecedor japonês a protestar violentamente contra a Michelin. A última colocada na classificação e tradicional usuária das duas últimas colocações nos grids, a Minardi, está redimensionando o seu futuro. Hoje o time com sede em Faenza, na Itália, mas cujo sócio majoritário é um australiano, Paul Stoddart, anunciou ter assinado um importante contrato de patrocínio com a empresa malaia Magnum Corporation Berhad. Com isso, o piloto Alex Yoong substituirá o brasileiro Tarso Marques a partir do GP da Itália, dia 16. O motor da Minardi será anunciado no fim de semana. Outro piloto que deverá ser confirmado na Bélgica para a próxima temporada é Mika Hakkinen. Ele e Coulthard irão formar, mais uma vez, pela sétima vez, a dupla da McLaren. É a mais longa da história. "Tenho ótimas recordações desta corrida em 2000", comentou hoje o finlandês. Foi na Bélgica que ele, com a espetacular vitória, assumiu a liderança de um campeonato que parecia perdido. Mas o que mais caracterizou sua participação na prova foi a lendária ultrapassagem em Michael Schumacher, no fim da reta Kemmel, com Ricardo Zonta, da BAR, no meio dos dois. Ron Dennis, da McLaren, disse hoje que "espera terminar bem o Mundial para começar bem o próximo."