GP do Brasil da Fórmula Indy em 2010 deve ser em Salvador

Salvador, capital da Bahia, está bem próxima de fechar o acordo para receber o GP do Brasil da Fórmula Indy em 2010, em 14 de março. O presidente comercial da Indy Racing League (IRL), Terry Angstadt, e o vice-presidente de competições Tony Cotman vem ao Brasil nesta semana para fechar o acordo com os representantes soteropolitanos.

A corrida provavelmente acontecerá no Centro Administrativo de Salvador, onde aconteceu a prova da Stock Car Brasil no começo de agosto. Salvador é favorita a fechar o acordo após as negociações com o Rio e Ribeirão Preto não darem certo por questões contratuais e financeiras. O valor que será necessário para investir na prova não é confirmado.

Desde 2006 a capital baiana tenta receber uma prova da Fórmula Indy. A cidade, por coincidência, é o local de nascimento de Tony Kanaan, da Andretti Green, campeão da categoria e atual sétimo colocado na temporada. "Após um ano ruim como este, é a melhor notícia que posso receber", diz o brasileiro, ao site da Indy. A etapa será a abertura da próxima temporada.