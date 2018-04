GP do Brasil de 2010 da F-1 já tem ingressos à venda

A Organização do GP do Brasil de Fórmula 1 iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para a penúltima etapa do Mundial da temporada 2010. A corrida acontece no autódromo de Interlagos, no dia 7 de novembro. Os detalhes, bem como a reserva das entradas, estão disponíveis no site oficial do evento (www.gpbrasil.com.br).

Palco da definição do título da F-1 desde 2005, o GP do Brasil será a penúltima corrida do Mundial, assim como aconteceu em 2009. A última das 19 provas será em Abu Dabi, uma semana depois, dia 14 de novembro.

Os ingressos para o GP do Brasil serão vendidos em duas opções: válidos para sábado e domingo (classificação e corrida) e válidos para sexta, sábado e domingo (treinos livres, classificação e corrida). Para os três dias do evento, as entradas mais baratas são para o Setor G (R$ 450,00) e as mais caras são para o Setor E (R$ 2.385,00)

NOVIDADES

A temporada de 2010 marcará a entrada de quatro equipes estreantes, mudanças no regulamento, o fim do reabastecimento e a volta do heptacampeão Michael Schumacher pela Mercedes GP.

O automobilismo brasileiro será representado em 2010, no mínimo, por quatro pilotos: Felipe Massa, que defenderá a Ferrari, Rubens Barrichello, que trocou a Brawn GP pela a Williams, Bruno Senna que estreará pela nova equipe de Adrian Campos e Lucas Di Grassi, que assinou com Virgin (Manor) e correrá ao lado do alemão Timo Glock.

O Mundial de Fórmula 1 de 2010 terá 19 corridas e tem como novidades no calendário, a volta do GP do Canadá e a estréia do GP da Coréia do Sul. Assim como aconteceu na temporada de 2006, a abertura do Mundial será no Bahrein, dia 14 março.