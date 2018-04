GP do Brasil de Fórmula 1 já tem ingressos à venda A Organização do GP do Brasil de Fórmula 1 iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para a penúltima etapa do Mundial da temporada 2010. A corrida acontece no autódromo de Interlagos, no dia 7 de novembro. Os detalhes, bem como a reserva das entradas, estão disponíveis no site oficial do evento (www.gpbrasil.com.br).