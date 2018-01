GP do Brasil encerra temporada em 2004 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quinta-feira parte do calendário para 2004 e confirmou a alteração de data do GP Brasil de Fórmula 1. A prova no circuito de Interlagos, que tradicionalmente acontecia no primeiro semestre, mais precisamente em abril, vai acontecer no dia 24 de outubro e será a última corrida da temporada. O GP da Austrália vai abrir a temporada no dia 7 de março. As novidades do calendário 2004 ficam por conta da exclusão do Canadá e a volta do GP da Bélgica, no belíssimo circuito de Spa-Francorchamps. O GP de Bahrein estréia na categoria. Confira o calendário da Fórmula 1 para 2004: Data Prova Circuito 07 mar GP da 0Austrália Albert Park (Melbourne) 21 mar GP da Malásia Sepang (Kuala Lumpur) 04 abr GP de Bahrein Bahrein (em construção) 25 abr GP da Europa Nurburgring (Alemanha) 09 mai GP da Espanha Catalunha (Barcelona) 23 mai GP de Mônaco Monte-Carlo 06 jun GP de San Marino Enzo e Dino Ferrari (Ímola) 20 jun GP dos Estados Unidos Indianápolis 04 jul GP da Grã-Bretanha Silverstone 11 jul GP da França Magny Cours 25 jul GP da Alemanha Hockenheim 15 ago GP da Hungria Hungaroring 29 ago GP da Bélgica Spa-Francorchamps 12 set GP da Itália Monza 26 set GP da China Xangai (em construção) 10 out GP do Japão Suzuka 24 out GP do Brasil Interlagos (São Paulo).