GP do Brasil: ingressos à venda nesta sexta

Os ingressos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 15 de junho, apenas pelo site www.gpbrasil.com.br, com preços entre R$ 300 (no setor G, para o sábado e domingo da corrida) e R$ 1.590 (no setor D, coberto, para os três dias de evento). A prova, que encerra a temporada 2007 da categoria, está marcada para os dias 19, 20 e 21 de outubro, em São Paulo. Os interessados em comprar os ingressos terão apenas esta opção por enquanto. Ainda não há previsão de quando serão realizadas vendas nas bilheterias do Autódromo de Interlagos (que será fechado para reforma geral visando o evento a partir desta segunda-feira, 18 de junho). Os ingressos de setores não listados são destinados a empresa e patrocinadores, de responsabilidade da organização. Os preços e os setores Setor sex/sáb/dom sáb/dom domingo A R$ 460 R$ 440 R$ 395 B* R$ 1.120 R$ 1.050 - M* R$ 900 R$ 835 R$ 745 D* R$ 1.590 R$ 1.500 - F* R$ 930 R$ 870 R$ 755 G R$ 345 R$ 300 - * arquibancada coberta