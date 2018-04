GP do Brasil pode mudar de horário A largada da etapa de encerramento do campeonato está marcada para as 15 horas, a fim de a prova entrar no horário nobre da TV européia, 19 horas. Isso caso a diferença passasse das atuais 5 horas para 4 horas com a entrada do horário de verão no Brasil. Com o pedido do Tribunal Superior Eleitoral para adiar a entrada do novo horário para o início de novembro, é bem provável que a corrida comece às 14 horas de São Paulo para manter o horário na maior parte da Europa, 19 horas.