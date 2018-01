GP do Brasil tem largada adiada Os organizadores do GP do Brasil adiaram a largada prevista para as 14 horas por mais dez minutos. A forte chuva que cai neste domingo sobre o circuito de Interlagos prejudica as condições da pista e causa apreensão nos pilotos. A decisão se deu após Rubens Barrichello, da Ferrari, e David Coulthard, da McLaren, consultar os responsáveis pela segurança da prova. "Desse jeito que está o tempo e com os pneus que temos a corrida fica impraticável", alertou Rubinho.