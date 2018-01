GP do Brasil tem largada sob chuva O 32º Grande Prêmio do Brasil teve início neste domingo sob chuva e os pilotos largaram atrás do Safety Car. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, largou na pole position e se manteve na liderança da prova após o sinal verde. Os pilotos Heinz Harald-Frentzen, da Sauber, Jos Verstappen, da Minardi, Antonio Pizzonia, da Jaguar e Ralf Firman, da Jordan, largaram dos boxes. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, lidera a classificação geral com 16 pontos seguido de seu companheiro de equipe, David Coulthard, com 10. Barrichello divide a terceira colocação com mais quatro pilotos, com oito pontos. Vale lembrar que o circuito de Interlagos tem 71 voltas e 4.309 quilômetros de extensão.