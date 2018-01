GP do Brasil teve emoção de sobra É proibido reclamar de falta de emoção! O 32º GP do Brasil, disputado neste domingo em Interlagos, atendeu a todos os gostos. Desde os que adoram belos pegas aos que vibram diante da possibilidade de uma vitória brasileira, passando por acidentes espetaculares. E, infelizmente, frustrações profundas, como o abandono por falta de gasolina do melhor piloto do fim de semana: Rubens Barrichello. Venceu o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que estava no box na hora do encerramento da prova, seguido pelo italiano Giancarlo Fisichella, da Jordan, que pensou que havia ganhado, e do espanhol Fernando Alonso, da Renault, atendido pelos médicos no momento do que seria a bandeirada, inexistente. A maldição de Interlagos continua válida para Rubinho. Desde 1994 ele não termina o GP do Brasil. Neste domingo deu pinta de que iria vencer. Finalmente. Mas a incrível Ferrari, que sempre se notabilizou pela eficiência, cometeu um erro primário, o deixou sem gasolina. "Estou realmente chateado", afirmou. Tudo foi diferente na terceira etapa do Mundial, neste domingo, corrida histórica, não só por ter sido a de número 700 da Fórmula 1. "Em minha carreira nunca participei de uma corrida com tantos acidentes e incidentes", falou Carlos Montagner, diretor de prova, que há 28 anos está envolvido com o evento. Tudo começou com a disputa jurídica por causa da legislação tabagista, com liminares e medidas provisórias, colocando em risco até a realização do GP. Depois veio o "dilúvio" que caiu sobre o autódromo, seguido de várias entradas do Safety Car, e da a Curva do Sol, cujo nome mais apropriado talvez seja Curva da Chuva. Formou-se ali até um estacionamento exclusivo para carros batidos. A competição apresentou mais. Os acidentes do excelente Mark Webber, da Jaguar, e do talentoso Fernando Alonso, da Jaguar, na início da Reta dos Boxes, na 53ª volta, última compulsoriamente do GP do Brasil. Os impactos de seus carros ocorreram a cerca de 260 km/h. Alonso nem foi para o pódio. Estava no centro médico do circuito e acabou levado para o Hospital São Luiz, onde deve receber alta nesta segunda-feira. "Não constatamos nenhuma fratura ou lesão nos órgãos", afirmou o diretor-médico do evento, Dino Altmann. E a Ferrari não venceu mais uma. O novo regulamento, mais uma vez, não colocou seu dedo, mas a mão inteira no resultado final. Kimi Raikkonen disparou na liderança do Mundial, com 26 pontos, enquanto Schumacher não saiu dos 8 pontos, na quinta colocação. O alemão errou de novo! Três etapas e três "my mistake" ou meu erro. Se a Ferrari já estava pressionada, o que justifica em boa parte seus erros, agora acha-se diante da necessidade iminente de vencer a qualquer custo a próxima prova da temporada, o GP de San Marino, dia 20, em Ímola. Chamas - Dentre os lances no mínimo curiosos deste domingo em Interlagos está a reação de Fisichella, em seguida a retornar para os boxes com sua Jordan em chamas, ao ser informado que a corrida estava interrompida. "Estou muito frustrado", falou. "Eu perguntava pelo rádio quem ganhou, quem ganhou, já que não houve bandeirada e ouvi first (primeiro), first, first." O acidente assustador de Webber e Alonso encheu a pista de peças dos dois carros, impossibilitando a passagem dos demais sem maiores riscos. Apenas dez dos 20 pilotos que largaram chegaram ao estranho fim da 32ª edição do GP do Brasil, que lembrou bastante o de 1977, disputado no circuito velho, quando nove carros bateram na curva 3, no fim da reta, por causa de o asfalto soltar pedaços. O exemplo deste domingo em Interlagos deixou claro: "O regulamento dos pneus tem de mudar já", afirmou Schumacher. Já para Ímola os pilotos deverão dispor não apenas de um tipo de pneu de chuva, como agora, mas de dois. Um para pouca água no asfalto e outro para as condições do GP do Brasil , com chuva um pouco mais intensa.