GP do Canadá: 326 mil espectadores Público espetacular durante o fim de semana no circuito Gilles Villeneuve. Na sexta-feira, 101 mil pessoas, sábado, 108 mil e domingo, 117 mil. Total: 326 mil. Detalhe: a grande maioria chega ao autódromo de metrô. Pena que o canadende Jacques Villeneuve, da BAR, ídolo local, não foi além da oitava volta, com quebra do motor. "Eu havia dito que era para nossa torcida não se entusiasmar muito", falou, reconhecendo as limitações do seu carro.