GP do Rio de Moto reúne 2,5 mil vips Enquanto cerca de 35 mil pessoas estarão nas arquibancadas sujeitas às variações do clima e vibrando com os pilotos durante o Rio GP de Motovelocidade, neste sábado, no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, 2,5 mil privilegiados estarão imbuídos do mesmo sentimento, mas terão a sua disposição todas as mordomias desejadas por muitos amantes do esporte. Transporte, estacionamento, alimentação, shows, brindes como camisetas, bonés, relógios, bolsas, óculos e ambiente com a temperatura de clima de montanha, são as principais características da Vip Vilage do Rio GP, construída para dar "glamour" ao evento. De acordo com o presidente da Vadam, empresa responsável pela comercialização da disputa no Brasil, Moacir Galo, desde seu primeiro ano de realização em 1995, a etapa carioca demonstrou ser um sucesso, mas faltava um lugar ideal para tornar a corrida sociável. Para seduzir personalidades e celebridades, como a atriz Daniele Winits, o modelo Luciano Szafir, e o empresário Alexandre Accioly, foram investidos cerca de U$ 1 milhão (R$ 3,45 milhões) na construção da vila, além da contratação de dois promoters. No local, as pessoas vips terão, ainda, uma vista privilegiada do circuito, porque ficarão ao longo da reta principal do autódromo, no paddock point. Mas engana-se quem pensa que a vida de vip é sinônimo de mordomia. Dos 2,5 mil privilegiados, somente 500 poderão usufruir de todas as benesses gratuitamente. O restante precisará pagar US$ 750 (cerca R$ 2,5 mil) para poder fazer parte desse restrito universo. "A gente criou uma estratégia ofensiva para o evento e ele explodiu, caiu no gosto de todos", festejou Shiss Fernandes, uma das organizadoras do evento. "Agora, nem se alguém quiser comprar um ingresso para a vila, não temos. Uma empresa financeira nos procurou querendo adquirir 50 lugares, mas já era tarde. Estão, como muitos, na lista de espera."