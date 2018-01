GP do Texas da IRL será às 21h do sábado Depois da emocionante 500 Milhas de Indianápolis, os pilotos da IRL IndyCars Series voltam à pista nesta semana para os treinos que visam o GP do Texas, em Dallas, previsto para o sábado, às 21 horas (horário de Brasília). A corrida será a primeira prova noturna da temporada, com a disputa de 200 voltas. A classificação será nesta quinta-feira. O vencedor das 500 Milhas, o brasileiro Gil de Ferran, destacou que a etapa do Texas não ficará atrás no que diz respeito à emoção. ?O circuito é diferente de qualquer outra pista que corremos, é mais inclinado e tem 1,5 milha de extensão?, garantiu. Após a realização de quatro das 16 etapas da categoria, a classificação da IRL é a seguinte: 1) Tony Kanaan (Bra) - 137 pontos 2) Helio Castroneves (Bra) - 123 pontos 3) Scott Sharp (EUA) - 116 pontos 4) Gil de Ferran (Bra) - 108 pontos 5) Kenny Brack (Sue) - 103 pontos 6) Al Unser Jr. (EUA) - 101 pontos 7) Felipe Giaffone (Bra) - 93 pontos 8) Scott Dixon (Nzl) - 88 pontos 9) Tomas Scheckter (Afs) - 87 pontos 10) Tora Takagi (Jap) e Michael Andretti (EUA) - 80 pontos Confira a programação para o GP do Texas: Quinta-feira (dia 5) 17 às 18 horas - Treino livre 19h45 às 21h15 - Treino livre 22h45 ? Classificação Sexta (dia 6) 15h45 às 16h45 - Treino livre 19h15 às 19h45 - Warm up Sábado (dia 7) 21 horas - Corrida (200 voltas)