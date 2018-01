GP do Texas: pé embaixo e muito juízo Com o pé embaixo, mas com muito juízo. É assim que os 25 pilotos que disputarão o GP do Texas, neste domingo, prometem se comportar. Do pole Kenny Brack, da Team Rahal (22s854) ao último no grid, o brasileiro Max Wilson, da Brooke (24s308), todos estão preocupados com as altas velocidades que os carros podem atingir no ondulado oval de 1,5 milha do Texas Motor Speedway, que de quebra apresenta inclinação de até 24 graus em suas curvas. As condições da pista, na qual muitos pilotos estão correndo a contragosto, indicam que um pouco de cuidado podem deixá-los longe do muro durante a corrida, que tem largada prevista para as 16 horas, com transmissão ao vivo da TV Record e do DirecTv, canal 363. A prova, em 600 quilômetros, terá 250 voltas. "Essa pista é muito, muito perigosa??, disse Brack, o único que a conhecia, dos tempos em que competia na Indy Racing League. "Com o tráfego e a troca de vácuo em velocidade alta, não sei o que pode acontecer.?? O temor de Brack, que ontem atingiu 375,522 km/h no treino oficial, e de todos os outros pilotos, é perder o controle do carro é acabar no muro ao tentar sair do vácuo de um concorrente. Os pilotos brasileiros defendem neste domingo uma invencibilidade de três corridas -Christian Fittipaldi venceu em Fontana, última etapa do ano passado, Cristiano da Matta ganhou em Monterrey e Hélio Castro Neves em long Beach -, mas não vai ser fácil. "A pista aqui é muito complicada, estreita, ondulada. O negócio é bem difícil??, disse Gil de Ferran, o melhor brasileiro no grid, em 7.º com o tempo de 23s067. Gil não esconde o desconforto com o oval texano. "Até agora, estou inteiro. Espero continuar.?? O treino oficial, aliás, foi uma ducha de água fria para os brasileiros. Após treinos livres, vários deles sonharam com a pole, mas ficaram bem longe. O mais decepcionado era Tony Kanaan, da Mo Nunn, que sempre andou entre os primeiros, mas, na classificação, ficou apenas em 14.º (23s142). "Estou desapontado. O consolo é que, em condições de corrida, temos um carro bom??, disse Cristiano da Matta, o líder do campeonato com 37 pontos, estava conformado com o 11.º lugar no grid (23s105). "Desde o treino da manhã, ficou claro que a Ford tinha um motor forte para a classificação. Já sabia que não conseguiria muita coisa. Mas para corrida, nosso motor é que é o forte??, garantiu. Cristiano, da Newman-Haas, utiliza os propulsores da Toyota. Na classificação, domínio total dos Ford, que fez o segundo lugar (Patrick Carpentier, da Forsythe, com 22s864), o terceiro (Oriol Sérvia, da Sigma, com surpreendentes 22s900) e o quarto (Bryan Herta, da Zakspeed/Forsythe, com 22s931). Para Cristiano, a melhor estratégia de corrida vai ser manter-se no bolo nos primeiros 400 quilômetros e depois partir para decidir. "E também temos de saber aproveitar os quatro ou cinco pit stop que teremos.?? Kanaan pensa da mesma maneira. "O importante é terminar. Conseguindo isso, dá para obter uma boa posição??, acredita. "Outro fator importante é evitar confusão, pois esta pista não é fácil??, complementa Da Matta. O oval texano foi definido por Michael Andretti, do Team Motorola, como "a pista mais perigosa em que já corri??. Detalhe: hoje o norte-americano faz sua 273.ª corrida da Indy e se iguala a Al Unser Jr. como o piloto com mais largadas na categoria. Neste domingo, Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, larga em nono (23s079), Hélio Castro Neves, da Penske, em 19.º (23s292), Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, em 21.º (23s373) e Roberto Moreno, da Patrick Racing, em 24.º (23s580). Maurício Gugelmin não vai correr. Ele amanheceu hoje com dores no corpo e sentindo tonturas ao mexer a cabeça, conseqüência do acidente que sofreu na sexta-feira, quando bateu no muro da Curva 2 a cerca de 305 km/h. O carro deslizou pela pista e só foi parar na Curva 4. "Logo depois do acidente eu estava bem e disposto a correr. Acordei diferente. Acho que é conseqüência da desaceleração??, disse Gugelmin.