GP dos EUA é válido pelo regulamento Muita gente queria saber neste domingo, quando ficou claro que as equipes da Michelin não iriam correr, se a prova poderia ser realizada. O regulamento da Fórmula 1 impõe que uma etapa do Mundial tenha no mínimo 12 concorrentes. Como são 7 times que utilizam pneus Michelin, portanto 14 pilotos, e três Bridgestone, a ausência da Michelin implicaria uma corrida com apenas seis carros. Herbie Blash, da FIA, braço direito de Charlie Whiting, diretor de largada e delegado de segurança, explicou o porquê de o ocorrido no GP dos Estados Unidos não infringir as regras: "Se você tem 12 ou mais inscritos numa etapa do campeonato e depois eles treinam e disputam a classificação, então esse evento já contou com os 12 pilotos mínimos exigidos numa prova do Mundial. Foi o caso aqui em Indianápolis." De fato, os 20 inscritos participaram dos treinos livres de sexta-feira, sábado - Ralf Schumacher, da Toyota, acidentado, foi substituído por Ricardo Zonta -, e da classificação. De acordo com o explicado por Blash, o regulamento foi atendido.